Trump cumpre ameaça e rompe relações dos EUA com OMS após acusações sobre coronavírus

Fidelidade e filhos durante o confinamento

Donald Trump anunciou na manhã de hoje (31), que os Estados Unidos cortou qualquer relação com a Organização Mundial de Saúde (OMS). A decisão veio após o presidente ter sugestões de reforma “ignoradas”pelo órgão.

Trump já tinha suspendido repasses milionários ao grupo e travava uma guerra polêmica, desde que acusou a OMS de não alertar os países sobre o coronavírus quando tomou conhecimento dos primeiros casos ainda em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, epicentro da pandemia:

"Nós detalhamos as mudanças que deveriam ser realizadas, e com as quais nos comprometemos diretamente a cumprir junto a eles, mas eles (OMS) se recusaram a fazer. E porque eles não cumpriram com as ótimas e necessárias reformas pedidas, nós hoje vamos encerrar nossa relação com a Organização Mundial de Saúde e redirecionar nossos investimentos para outras ações globais que sejam urgentes e necessárias na área da saúde. O mundo precisa de respostas a respeito da China sobre o vírus. Precisamos de transparência”, disse.

Para o líder dos Estados Unidos, além de “ter feito vista grossa” e permitido que o vírus se espalhasse, a OMS ainda estaria sendo dando direcionamentos errados sobre o assunto, a fim de tirar o foco da culpa da China, que ele acredita ter criado propositalmente o coronavírus.

Trump já havia ameaçado a instituição se ela se re