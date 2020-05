Taylor Swift envia surpresa de aniversário à enfermeira diagnosticada com coronavírus

O maior inimigo de Bolsonaro

A cantora Taylor Swift fez uma surpresa de aniversário a uma enfermeira diagnosticada com coronavírus, nos Estados Unidos. A cantora enviou uma carta desejando feliz aniversário e agradecendo pelo trabalho durante a pandemia do novo coronavírus. Além disso, a enfermeira Whitney recebeu balões de festa e vários produtos licenciados como camisetas, moletons e até uma máscara para dormir.

"Eu preciso agradecer a Taylor Swift e sua equipe pessoalmente por me enviarem uma caixa cheia de produtos licenciados e uma carta personalizada da própria Taylor desejando um feliz 30º aniversário e me agradecendo por ir até Nova York ajudar como enfermeira. Esse foi literalmente o melhor dia da minha vida", escreveu a profissional da saúde no Twitter.

Taylor Swift já ajudou outros fãs durante a pandemia mundial. Ela doou US$ 3 mil, cerca de R$ 16 mil, a pelo menos 4 pessoas para ajudar com as despesas médicas.