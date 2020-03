Surto do coronavírus, faz Google e Twitter decidirem que funcionários trabalhem de casa

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

Na tentativa de evitar a transmissão do coronavírus entre seus funcionários, o Twitter e o Google estão orientando seus funcionários a trabalharem de casa e só comparecerem aos escritórios em casos extremos.

De acordo com o site Uol, nas sedes que estão localizadas em países onde atualmente há surto da doença, a medida de segurança é obrigatória: todos devem executar suas funções de casa.

Na última semana, a sede do Google na Irlanda reportou a empresa que uma de suas funcionárias estava gripada no ambiente do trabalho e que a mesma foi orientada a procurar uma unidade de saúde passar por exames específicos que detectam o coronavírus.

Diante da suspeita, todos os demais colaboradores que tiveram contato com a mulher foram mandados para casa e foi solicitado que os mesmos monitorem a saúde e ao menor sinal de sintomas gripais, também se dirijam a um hospital.

Eles devem manter a empresa informada sobre a situação e notificá-la imediatamente caso recebam diagnóstico positivo. Na Irlanda, um caso do Covid-19 foi confirmado, mas o país ainda não registrou nenhuma morte.