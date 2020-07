Sikêra Jr. relembra desejo de morte durante Covid-19

Wilson Lima vence a batalha política

Em entrevista ao Pânico nesta quarta-feira (15), Sikêra Jr. relembrou o mal-estar que sentiu quando contraiu o novo coronavírus. “No 14º dia, eu pedi para morrer. É desgraçado, é muito ruim, falta ar para tudo”, disse ele, que recebeu tratamento de ponta em casa.

"Nunca neguei que era do grupo de risco, mas dizia para as pessoas ficarem em casa se pudessem", afirmou Sikêra, foi criticado por internautas por ter debochado da quarentena antes de adquirir a doença. “Eu peguei, sabia que era do grupo de risco, mas não deixei de trabalhar”, continuou.

Veja também:

- Sikêra Jr. fala sobre entrar para política e cita PF

- Sikêra Jr é sondado por outras emissoras e RedeTV! toma atitude

Em conversa com Marcelo de Carvalho no programa "Mega Senha", da RedeTV!, ele já havia falado sobre o assunto: “Estava andando com um cilindro de oxigênio. No 14º dia eu pedi para morrer, arranquei tudo que estava comigo e disse: ‘Não quero mais viver’”.

Passou mal durante sexo

Sikêra também falou recentemente sobre as sequelas que sofreu pouco depois de se recuperar da doença, e revelou que pediu "socorro" na hora do sexo com a esposa, por falta de ar: "Quando voltei a respirar legal, deixaram um cilindro de oxigênio [em casa]. Me senti melhor e disse: 'Laura, hoje vai ter sexo'. Ela disse que isso não pode, mas eu vou", disse. "Ela já jogou o cabelo e disse: 'Não, você não pode, está doente e se recuperando'".

Quando eu comecei a ação, passei a sentir falta de ar. Ela disse: 'Para, meu filho, você vai morrer'. Depois, ela perguntou se estava gozando. [Respondi:] 'Não, tá faltando ar', aí ela pegou a mangueira do oxigênio e colocou na minha boca", afirmou. "Quando eu terminei, rapaz, acabou-se. Ela gritou: 'Tá vendo!' e ainda ligou para o médico e disse que tivemos relação. Falei para ela não dizer isso".