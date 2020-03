Ao vivo com Bolsonaro, Sikêra Jr. repete fake news sobre caso de coronavírus; entenda

Tempos amargos

O apresentador Sikêra Jr. em entrevista com o presidente Jair Bolsonaro, na noite desta segunda-feira (30), fez uma pergunta sobre o caso falso de um borracheiro que teria morrido em um acidente de trabalho, mas que em certidão de óbito estava que foi vítima da Covid-19.

“Já começa a aparecer algumas mortes por outras causas e estão colocando na conta do coronavírus. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no final de semana em Pernambuco, vamos conferir se procede. Um borracheiro, consertando, trocando um pneu, estourou no rosto dele a calota, e no atestado de óbito dele colocaram como coronavírus. O senhor tem conhecimento disso? Se realmente estão colocando na conta do vírus?”, perguntou Sikêra.

Bolsonaro então afirma sobre a fake news: “É, temos conhecimento desse fato específico que você falou, bem como de outros. Parece que há interesse de alguns governadores de inflar o número dos óbitos vitimados do vírus. Daria mais respaldo para ele para talvez mais recursos ao governo federal, para justificar as medidas que tomaram. Para dizer: ó, se não tivesse tomado essa medida no meu estado a crise seria mais grave, mais gente teria morrido”, afirmou.

A notícia falsa começou a circular nas redes sociais no domingo, com o texto “gente, o primo do porteiro do meu prédio morreu porque foi trocar o pneu do caminhão e o pneu estourou no rosto dele. Receberam o atestado de óbito como se fosse covid 19. Eles estão indignados”.

A Secretaria de Saúde do Pernambuco se pronunciou sobre o caso na manhã desta segunda-feira (30), alegando se tratar de uma fake news e afirmando que a vítima, não faleceu nem por acidente de trabalho e nem pelo novo coronavírus.

“Apesar de ser um documento verídico, o falecimento não foi provocado pelo novo coronavírus. Após análises laboratoriais, foi detectada nas amostras do paciente a presença do vírus da influenza A, que provoca quadro clínico semelhante ao da Covid-19. É importante esclarecer que a emissão da declaração de óbito é um ato médico, que tem por obrigação legal constatar e atestar a morte. Mas, para haver a confirmação da causa da morte pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), que pode ser provocada por vírus (influenza, Covid-19) ou bactérias, é necessário que haja coleta de material para análise em laboratório, como recomenda o Ministério da Saúde”, disse a secretaria.