Sesi oferece curso para gestores sobre retomada de atividades

Investigações complicam governo do Amazonas

O Serviço Social da Indústria (Sesi) oferece curso gratuito, a partir desta terça-feira (21), para a capacitação de gestores que precisem preparar suas equipes para a volta ao trabalho. O curso é útil para a retomada de atividade em meio à pandemia de covid-19.

O curso vai auxiliar a elaboração e execução de planos de retomada das atividades produtivas da indústria, abordando medidas de prevenção no local de trabalho, monitoramento da saúde, condução de casos suspeitos e providências em situações confirmadas de infecção.

As orientações do curso estão em conformidade com o protocolo lançado pelo Sesi em junho. Com base nas normas e orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, o protocolo da entidade descreve adequações no ambiente, adoção de novas rotinas, novo ciclo de cuidado com a saúde laboral e até estratégias para fomentar a pesquisa e inovação que evitem a contaminação dos trabalhadores.

A capacitação tem duração de quatro horas, não tem limite de vagas e gera certificado. O curso estará disponível no Portal da Indústria.