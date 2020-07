João Lucas é o jogador do Flamengo que testou positivo para Covid-19

Impeachment e jogo de poder

O Flamengo anunciou em suas redes sociais na manhã desta quarta-feira (8), o primeiro caso de um jogador a testar positivo para o novo coronavírus. Sem revelar de quem se tratava. o clube informou que ele foi imediatamente afastado, cumprindo quarentena acompanhado por médicos, até se recuperar e ficar ficar fora do período de transmissão.

Somente depois foi revelada a identidade do atleta: João Lucas. Segundo o Globo Esporte, o lateral-direito fez nesta quarta-feira o exame PCR rápido realizado pela Federação do Estado do Rio de Janeiro, e testou positivo.

Com isso, ele fica fora da relação do jogo contra o Fluminense às 21h30 (horário de Brasília) no Maracanã.

No domingo, ele havia testado negativo. No entanto, João Lucas participou normalmente dos treinos no Ninho do Urubu na segunda-feira e terça.