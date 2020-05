Repórter da Globo, Karina Oliani é médica e assume linha de frente na Covid-19

Bolsonaro avança sobre as instituições e reação é medrosa e acanhada

Repórter do Fantástico, Karina Oliani é médica e dividia os hospitais com o trabalho na TV. Mas, desde que o Brasil começou a enfrentar a pandemia do novo coronavírus, Karina tem se dedicado na remoção de pacientes graves, para levar para UTI, para fazer hemodiálise, no hospital de campanha no Anhembi, em São Paulo.

"Isso sempre foi muito parecido com a minha carreira médica. Trabalho em pronto-socorro, sempre trabalhei com isso. Agora, o mundo está vivendo nessa situação de urgência, em que eu trabalho, dentro da sala em que as pessoas sempre se sentem assim. Não mudou muita coisa. Para a população que está enfrentando pandemia pela primeira vez, sim.", disse ela em entrevista ao site UOL.

Karina Oliani mora sozinha, o que facilita um pouco na rotina da médica.