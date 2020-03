Regina Volpato é afastada do programa Mulheres ao ter sintomas de coronavírus

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

Regina Volpato, de 52 anos, foi afastada do programa Mulheres, da TV Gazeta, após apresentar sintomas de coronavírus. A apresentadora usou as redes sociais para contar aos seguidores que não tem nada grave até então, mas que tirará a licença para não contaminar os demais:

“Meus amores, eu também estou de quarentena. Na última sexta-feira comecei com uma tosse seca e indisposição. Nada grave, estou bem, me cuidando, cuidando da Ágata, da Tina e da minha casa. Por precaução, ficarei 15 dias afastada do programa Mulheres, nesse período a querida Regiane Tapias assume o comando da atração”, disse. “Durante todos esses dias eu estarei aqui no meu Instagram contando tudo para vocês, dando dicas, conversando. Use a #ReginaNasRedes e vamos nos fazer companhia. Saúde a todos e #fiqueemcasa!”, completou.