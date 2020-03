Rainha Elizabeth II está com coronavírus? Saiba a verdade

'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

Na noite da sexta-feira, começaram a circular rumores de que a Rainha Elizabeth II, de 93 anos, estaria com coronavírus. Isso porque o príncipe Charles, seu filho, e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson de fato testaram positivo para a Covid-19.

O Palácio de Buckingham se pronunciou sobre a situação e falou sobre o estado de saúde da Rainha. "Sua Majestade continua em boa saúde", informou a nota, que completou que Elizabeth não teve contato com o primeiro-ministro, passando a se comunicar com ele somente através de ligações telefônicas: "A rainha viu o primeiro-ministro pela última vez no dia 11 de março e está seguindo todos os conselhos apropriados em relação ao seu bem-estar”.