Quase 300 policiais realizam fiscalizações para cumprimento de decreto em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas intensificou, na noite de sábado (16), as operações policiais de repressão ao crime e as fiscalizações do decreto governamental que regula o funcionamento do comércio nesse período de pandemia do novo Coronavírus. Determinada pelo Comandante-Geral, coronel Ayrton Norte, a Ação Águia mobilizou mais de 270 policiais militares para a vistoria em regiões de bares e casas noturnas e a fixação de barreiras de fiscalização de veículos e pedestres na capital.

As ações de repressão ao crime se concentraram nos bairros Tancredo Neves, Jorge Texeira, São José, Zumbi dos Palmares, Mauazinho, Parque São Pedro, São Jorge, Vila da Prata, Educandos, além dos ramais das unidades do Complexo Prisional, localizado na BR 174, e a fiscalização na rodovia AM 010.

Participaram da operação policiais militares da tropa convencional, Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Marte, Comando de Operações Especiais (COE), Força Tática e Batalhão de Trânsito. Além de fechar ocais que funcionavam em desacordo ao decreto governamental, a operação também intensificou o policiamento na capital e nas estradas.

Na fiscalização aos bares, a PM orientou os proprietários e fechou estabelecimentos, informando que, se continuassem abertos, poderiam sofrer as sanções constantes no decreto governamental, que prevê, dentre outros, multa pelo descumprimento de medidas previstas, no combate de uma das mais sérias e letais crises sanitárias enfrentadas pelo mundo.