Pessoas vacinadas contra outros vírus podem ter mais proteção contra Covid-19

Vacina para outros vírus podem contribuir na proteção de uma infecção pelo novo coronavírus, indicam dois estudos preliminares no artigo "Safety and Covid-19 symptoms in individuals recently vaccinated with BCG: a retrospective cohort study", publicado pela revista "Cell Reports Medicine".

A pesquisa ainda preliminar indica que indivíduos que foram vacinados com BCG para tuberculose nos últimos três anos e contraíram a Covid-19, não apresentaram infecções graves.

O estudo foi feito com 430 voluntários infectados pelo Sars-Cov-2, dos quais 266 foram vacinados para tuberculose, e 164 não foram vacinados. O primeiro grupo teve sintomas mais leves de Covid-19.

O outro estudo, "Exploratory analysis of immunization records highlights decreased Sars-CoV-2 rates in individuals with recent non-Covid-19 vaccinations", feito pela Mayo Clinic, nos Estados Unidos, indica que pessoas que receberam outras vacinas como a de gripe, pneumonia ou hepatite, nos últimos 5 anos, apresentaram também taxas mais baixas de infecção pelo coronavírus. Essa pesquisa avaliou o prontuário de 137.037 pacientes da rede de saúde norte-americana, comparando os pacientes que testaram positivo para Covid-19 em um RT-PCR e que receberam alguma vacina nos últimos cinco anos, que estavam entre os grupos com menos complicações.

"Os efeitos benéficos das vacinas podem ser mais amplos do que os atualmente conhecidos", informou Mihai Netea, um dos autores da primeira pesquisa.

O estudo, no entanto,ainda não passou pela revisão de pares e segundo os cientistas, ainda é cedo para afirmar que vacinas anteriores são eficazes para auxiliar na imunidade contra a Covid-19.