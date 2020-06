Pesquisa revela quem são os menos preocupados com a pandemia do coronavírus; veja

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

Um estudo feito por pesquisadores da Universidade do Estado da Geórgia, nos Estados Unidos, revelou que homens mais velhos estão no grupo de risco e são os que menos se preocupam com a pandemia do novo coronavírus.

O levantamento foi feito de forma online e entrevistou 146 adultos com idades entre 18 e 35 anos, e os idosos com 65 a 81 anos. Segundo site do UOL, cerca de 80% dos entrevistados respondeu que estavam "moderadamente" preocupados com o coronavírus e passaram a seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para conter o vírus.

Mas, de acordo com o site, a pesquisa concluiu que os homens mais velhos, na faixa etária acima de 65 anos, minimizaram os impactos da Covid-19 e são os que menos usam máscaras e os que não tomam os cuidados necessários para se prevenir da contaminação da doença.