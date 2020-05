Péricles é internado em hospital de São Paulo e preocupa fãs

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

Péricles está internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Nesta terça-feira (19), o cantor está tratando uma infecção urinária. "Os médicos optaram por medicá-lo no hospital. O cantor passa bem e dentro de alguns dias terá alta", afirmou a assessoria do cantor em nota.

O cantor usou as redes sociais para explicar aos fãs que não está com sintomas de coronavírus: "Fiquem tranquilos que eu estou bem. Eu precisei me internar por causa de uma infecção urinária que me pegou meio desprevenido. Ficou meio chato, mas estou bem. Olha o quarto onde estou. Está tudo beleza. Não tenho nada ligado em mim. Os acessos são para tomar medicamentos. Está tudo ótimo. Não tive falta de ar, nada!", disse.