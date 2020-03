Papa Francisco faz pedido especial a cristãos após novo teste para coronavírus

Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

Papa Francisco convidou todos os cristãos a um momento de oração, com a concessão da bênção Urbi et Orbi (à cidade de Roma e ao mundo). A oração vai ocorrer nesta sexta-feira (27), às 14h (horário de Brasília) no patamar da Basílica de São Pedro, no Vaticano.

“Ouviremos a Palavra de Deus, elevaremos a nossa súplica, adoraremos o Santíssimo Sacramento, com o qual ao término darei a Bênção Urbi et Orbi (à cidade de Roma e ao mundo), à qual será unida a possibilidade de receber a Indulgência plenária”, disse Francisco.

A oração poderá ser acompanhada ao vivo pelo site Vatican News.

Segundo o UOL, Francisco foi submetido a um novo teste para coronavírus, após um morador da Casa Santa Marta, onde fica a residência oficial do Pontífice, ter apresentado resultado positivo em um exame. O segundo exame de Francisco também deu negativo.