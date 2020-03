Papa Francisco é testado novamente para coronavírus

Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

O papa Francisco foi testado novamente para o novo coronavírus (Sars-CoV-2), segundo fontes do Vaticano, após um morador da Casa Santa Marta, onde fica a residência oficial do Pontífice, ter apresentado resultado positivo em um exame.

Segundo o UOL, de acordo com as mesmas fontes, estão sendo feitos controles em outros habitantes da Casa Santa Marta e em funcionários da Secretaria de Estado, onde trabalha o padre que testou positivo. Até o momento, o Vaticano contabiliza cinco casos do novo coronavírus.

Alguns funcionários da Santa Sé já estão em regime de isolamento, mas o Papa manteve sua rotina de trabalho normalmente, com reuniões com o secretário da Congregação para a Doutrina da Fé, Giacomo Morandi; com o prefeito da Congregação para o Culto Divino, cardeal Robert Sarah; com o embaixador do Uruguai no Vaticano, Mario Cayota; e com o presidente da Comunidade de Santo Egídio, Marco Impagliazzo. Segundo o jornal romano Il Messaggero, Francisco já havia sido testado para o novo coronavírus no início de março, com resultado negativo. Nenhum dos dois exames é confirmado oficialmente pelo Vaticano.