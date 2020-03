Pandemia faz sorteios da loteria serem suspensos; Saiba mais

O inimigo invisível

Por conta da pandemia de coronavírus por todo mundo, a Caixa Econômica informou neste sábado (21) que os sorteios da loteria federal estão suspensos por três meses.

O banco afirmou que a decisão tem por objetivo “reduzir os impactos trazidos pela propagação da Covid-19.

Ainda de acordo com o banco, um novo calendário da Loteria Federal será divulgado em julho, com novas datas de sorteios. A Dupla-Sena de Páscoa, que estava prevista para sair no dia 12 de abril, ficou para 25 do mesmo mês.