Pai de Fernanda Lima está internado após subestimar coronavírus: 'dói muito, reage pai'

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

Fernanda Lima afirmou nesta quinta-feira (30) que o pai, Cleomar, está internado com coronavírus. Com um longo texto no Instagram, a apresentadora e modelo fez um apelo como uma oração, pedindo ao pai que reaja à doença.

Com diversas fotos de Cleomar, ela reuniu uma porção de lembranças boas sobre o jeito animado do pai e também afirmou que ainda não consegue aceitar o fato dele ter subestimado a gravidade da pandemia, tendo desacreditado a quarentena.