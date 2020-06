OMS reconhece que dexametasona é um avanço contra a Covid-19

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

O esteróide dexametasona, que em estudo demonstrou eficácia na redução de óbitos pela Covid-19, foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um avanço no combate da pandemia do novo coronavírus. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus declarou que este é o primeiro tratamento comprovado que reduz a morte de pacientes graves que só respiram por meio de respiradores.

"São boas notícias e congratulo o governo britânico, a Universidade de Oxford e os muitos hospitais e pacientes no Reino Unido que contribuíram para esse avanço científico capaz de salvar vidas", disse o diretor-geral da OMS.

A dexametasona deve começar a ser usada no tratamento da Covid-19 em pacientes do Reino Unido. O medicamento já está disponível com cerca de 200 mil unidades armazenadas.

A dexametasona está em uso desde 1960 para redução de inflamações causadas por várias doenças, incluindo o câncer. O medicamento está na lista da OMS desde 1977, não possuindo patente e estando disponível em todo o mundo.

Apesar do resultado positivo da pesquisa realizada com pacientes graves do Reino Unido, ainda não foi realizada a contraprova por outros especialistas.