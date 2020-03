OAB quer prorrogação de prazo para entrega de IR

O inimigo invisível

Em ofício enviado para o ministro da Economia, Paulo Guedes, e para o secretário Nacional da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) pede o adiamento de uma série de declarações de tributos, incluido a entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda da Pessoa Física em 90 dias.

O prazo final da entrega da declaração é 30 de abril.

Segundo o R7, além da entrega da declaração do IR, a Ordem dos advogados pede o adiamento em 90 dias do prazo da entrega de obrigações acessórias, "tais como DCTF-mensal, EFD-Contribuições, ECD-Contábil, GFIP, RAIS, EFD-Reinf, SPED Fiscal e DEFIS-Simples Nacional, suspendendo as penalidades por atrasos".

Pede ainda a prorrogação da vigência das certidões negativas ou positivas com efeito de negativas pelo prazo de 90 dias e a suspensão de todos os prazos para a apresentação de impugnações, defesas ou recursos em processos administrativos federais, regulamentados pelo Decreto nº 70.235/72, até 30 de abril.

Por último pede a manutenção dos serviços essenciais nas unidades da Receita Federal do Brasil permitindo o atendimento excepcional em situações que envolvam o direito dos contribuintes.