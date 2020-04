Naiara Azevedo demite 140 funcionários durante pandemia do coronavírus

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

Durante a pandemia do coronavírus, Naiara Azevedo acabou demitindo nada menos que 140 funcionários da sua empresa, NA Produções.

Segundo Rafael Cabral, seu empresário e marido, a empresa fez um acordo com os trabalhadores: ""Nós temos 140 colaboradores aqui. Ninguém se preparou para essa paralisação. Fomos um dos primeiros a parar nessa quarentena. Tenho funcionários que trabalham comigo há mais de 6 anos e eu jamais daria as costas para alguém. O que eu fiz foi chamar todos os funcionários e fazer um acerto com eles da melhor maneira possível. Em agosto ou setembro, devemos voltar, e eu vou contratá-los de volta. 100% dos nossos funcionários são CLT. Terão direito a FGTS, seguro-desemprego e mais o acordo que fizemos", disse Rafael, que completa: "Empresa nenhuma conseguirá pagar tudo isso de funcionário sem trabalhar.", disse ao colunista Leo Dias, do Uol.

Ele afirmou que chamou um a um dos funcionários para conversar sobre o melhor acordo possível: Chamei todos os funcionários, um por um. Tive atenção. Estou no escritório agora. Falta falar com 40 ainda. Não tenho condições de mantê-los sem a previsão de novos shows. Precisei tomar essa medida".

Ele lembrou, ainda, que a empresa não tem somente Naiara Azevedo no rol de artistas e também representa Humberto & Ronaldo, Ícaro & Gilmar e Gabriel Gava. "A Naiara está levando a culpa porque é a maior artista, mas estamos falando de uma empresa que cuida também de outros artistas. A empresa toda está sofrendo com essa crise", defendeu.