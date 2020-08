Mulher com Covid-19 vai à manicure, mas só avisa profissional no dia seguinte

Uma mulher em Washington, nos Estados Unidos, fez algo no mínimo considerado irrésponsável, pelo simples desespero em fazer as unhas.

De acordo com a Vogue, infectada com Covid-19, ela escondeu a informação da manicure e foi cuidar das unhas. A profissional só ficou sabendo que ficou exposta no dia seguinte, quando a cliente informou a situação por SMS: Estou me sentindo muito mal e não deveria ter ido no meu horário, mas eu precisava desesperadamente fazer as minhas unhas! Fui diagnosticada com o coronavírus há dois dias, então, por favor, fique de quarentena", disse a cliente em uma das mensagens.

Ao ser questionada por ter mentido ao dizer antes de ir fazer as unhas que não estava com coronavírus, a resposta da mulher foi: estava desesperada para sair de casa, pois estava de quarentena havia dois dias e precisava muito fazer as unhas". "Eu precisava tanto das minhas unhas feitas. Você viu como elas estavam ruins!"

O caso foi exposto pela manicure nas redes sociais e gerou revolta entre os internautas. A profissional está em isolamento até o resultado do teste sair.