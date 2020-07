Mortes por coronavírus seguem em disparada no Brasil; confira o último boletim

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

Um levantamento atualizado de casos de coronavírus no Brasil, mostra que o país registra 64.375 mortes por coronavírus até a manhã desse domingo (5).

O boletim de infectados soma 1.579.394 casos de Covid-19 confirmados e a doença continua se espalhando pelos estados, principalmente após o relaxamento das medidas de combate ao coronavírus.

Só no estado do Amazonas foram confirmados 1.408 casos nas últimas 24h e as mortes voltaram a subir com 31 vítimas nesse mesmo período. O estado viveu na última semana o processo de reabertura do comércio em sua 3º etapa, mesmo com estes números.