Mortes por coronavírus aumentam 25% em 1 dia na itália e chega a 1.809

O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

A Itália, que tomou o lugar da China como país mais afetado pela pandemia de coronavírus no mundo, registrou um aumento de 25% nas mortes por conta da doença em apenas 24 horas.

Em um novo balanço divulgado pela Proteção Civil neste domingo (15), os registros de morte já chegam a 1.809 no país. O número de infectados também aumentou em 100 a mais do que no dia anterior, com 3.590 novos casos em 24 horas. A região mais afetada é a Lombardia, no Norte do país, com 13.272 casos.

A Espanha, segundo país mais afetado da Europa, também registrou 288 mortes a mais que no sábado e 7.753 infectados, um aumento de duas mil pessoas em relação ao aumento do dia anterior.