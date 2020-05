Morre em hospital pintor esfaqueado após discussão com bêbado em Manaus

Fidelidade e filhos durante o confinamento

Manaus/AM - O pintor Sebastião Ferreira da Silva, de 38 anos, morreu na noite deste sábado (30) no Hospital Pronto-Socorro João Lúcio Pereira Machado, na Zona Leste de Manaus, após ter sido esfaqueado em um bar na rua Magalhães Barata, na Zona Sul de Manaus.

Segundo informações de familiares, Sebastião estava em um bar, na madrugada de hoje (30) consumindo bebidas quando outro frequentador do bar teria começado uma discussão, e puxado uma faca, desferindo dois golpes no pintor.

A vítima foi levada para o João Lúcio, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após ter sofrido paradas cardíacas por volta das 20h30.

Ainda segundo a família, houve confusão no momento da liberação do corpo; uma equipe médica teria dado a causa da morte no laudo como Covid-19, o que evitaria o velório de Sebastião. Familiares então exigiram a troca do diagnóstico, e o corpo do pintor foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).