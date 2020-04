‘Me fez pensar em tudo o que estava deixando para depois’, diz Mari Palma sobre Covid-19

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

Após se recuperar do Covid-19, Mari Palma volta ao trabalho após 14 dias em isolamento.

A jornalista fez um balanço sobre a quarentena. “Isso me fez pensar tudo o que estava deixando para depois. Quando tudo voltar ao normal, que a gente dance mais na sala, conviva mais com quem a gente ama, com nossos amigos, parentes, que a gente se abrace mais, se ame mais”, disse.

Mari ainda comentou sobre os sintomas da doença. “Muito esquisito. Não sentia cheiro e nem gosto de nada. Fiquei muito assustada, sabe? Realmente, não sabia o que ia acontecer nos primeiros dias. Tive uns outros sintomas leves, uma febrinha, tosse. Fiquei indisposta. A gente [ela e o namorado Phelipe Siani] teve então que ficar isolado. Eu fui cheirar um desodorante e não sentia cheiro de nada. Aí comecei a perceber que não estava sentindo gosto mais”, contou.