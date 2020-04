Marília Mendonça desabafa na web sobre cuidados com filho em meio ao coronavírus

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

A cantora Marília Mendonça usou o twitter, nesta quarta-feira (15) para desabafar sobre os cuidados com o filho, o pequeno Léo, neste período de coronavírus.

“Eu sei que não tem sido fácil acordar sem perspectiva do fim. É como se fosse um rio, que a gente olha e vê uma sombra e tem medo de entrar sem saber se vai dar pé. É exatamente assim que me sinto”, explicou a cantora.

A sertaneja aproveitou o momento e agradeceu por ter condições de fazer tudo que pode pelo filho. Marília é mãe de primeira viagem, do bebê Lé, de apenas 4 meses, fruto do relacionamento com o cantor Murilo Huff.