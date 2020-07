Mais de 500 mil pessoas foram excluídas do auxílio emergencial; veja se está no perfil

Impeachment e jogo de poder

O Tribunal de Contas da União informou através do Ministério da Cidadania que cerca de 565.351 pessoas foram excluídas do auxílio emergencial em maio. São beneficiários excluídos receberam a primeira parcela do auxílio em abril, mas foram considerados inelegíveis para a segunda parcela

Segundo o site Globo, o TCU já havia informado que enviará ao Ministério Público casos de quem recebeu auxílio emergencial sem ter direito. Com isso, MP pode decidir se abre ação penal contra essas pessoas.

Entre os motivos listados pelo Ministério da Cidadania para a exclusão estão:

benefício em nome de um preso;

beneficiário residente no exterior;

morte indicada em base da Receita Federal;

beneficiários com mandados de prisão;

remoção solicitada pela própria pessoa.

Segundo o relatório do TCU, em maio foram pagos R$ 41,08 bilhões do auxílio emergencial, com 58,4 benefícios concedidos.