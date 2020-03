Lucas Lucco cancela cerimônia de casamento devido ao coronavírus

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

O cantor Lucas Lucco publicou um vídeo nesta terça-feira, 24, em seu Instagram em que anunciou que o seu casamento com Lorena Carvalho, que ocorreria em 24 de abril, foi cancelado. O motivo é a pandemia causada pelo novo coronavírus.

Lucco e Lorena explicaram que a cerimônia contaria com mais de cem convidados, e portanto decidiram atender as recomendações do Ministério da Saúde e cancelar o evento. A cerimônia deve ocorrer em uma data posterior.