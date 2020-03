Lateral do Flamengo faz doação em apoio a hospital contra coronavírus

Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

O lateral Renê do Flamengo realizou a doação de dinheiro para a compra de respiradores para o Hospital Regional Justino Luz, que fica na cidade de Picos, no Piauí, terra natal do jogador. Os respiradores são aparelhos importantíssimos no atendimento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, pois um dos sintomas mais graves é a dificuldade de respirar.

Após a doação o jogador gravou um vídeo pedindo para que mais pessoas participem da campanha de arrecadação virtual realizada pela Loja Maçônica Rei Salomão. Atualmente o hospital possui 14 respiradores e em caso de aumento no número de pacientes com a Covid-19 o número será insuficiente para atender a demanda.