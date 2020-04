Marcelo Cosme fura isolamento social e é hostilizado ao praticar exercícios físicos na rua

Coronavírus já pode estar dentro de casa

O jornalista Marcelo Cosme, 40, contrariou as recomendações de ficar em casa durante a quarentena devido a pandemia do novo coronavírus e foi flagrado por pedestres enquanto praticava corrida na orla, no Rio de Janeiro. Marcelo foi xingado por quem viu a cena, segundo o colunista Léo Dias.

"Quero filmar bem a sua cara para mais tarde você dizer lá na GloboNews que é um absurdo as pessoas estarem na praia, né?" disse um homem que filmou enquanto o jornalista corria. Ainda de acordo com o colunista, Marcelo ainda tentou se justificar ao pedestre e afirmou que não faz parte do grupo de risco.

Ao ser questionada sobre o ocorrido, a Globo afirmou que "a recomendação do Ministério da Saúde é de que exercícios físicos podem ser praticados ao ar livre por quem não está no grupo de risco, desde que se mantenha a orientação de evitar aglomerações". A comunicação diz ainda que "Marcelo Cosme estava sozinho, portanto, não estava desrespeitando essa recomendação".