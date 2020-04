Jornalismo do SBT em pânico após confirmação de Covid-19 em âncora; emissora acusada de descaso

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

A confirmação de Covid-19 no âncora do 'SBT Brasil', Marcelo Torres, está causando pânico no Jornalismo da emissora. A notícia vem na mesma semana em que o jornalista José Augusto Nascimento Silva, morreu com o novo coronavírus, após denunciar que o SBT Rio estaria obrigando funcionários infectados a trabalharem.

Segundo Leo Dias, do Uol, Marcelo Torres chegou a trabalhar doente e só foi afastado na última terça-feira (14) após ter tido contato com vários colegas da emissora. Ele vinha seguindo à risca o isolamento social, e só ia de casa para o trabalho. Os funcionários acreditam que ele tenha se contaminado dentro das instalações do SBT em Osasco, na Grande São Paulo.

O jornalista usou as redes sociais para compartilhar o seu diagnóstico e desabafou afirmando que apresentou o SBT Brasil no último sábado, já apresentando sintomas da Covid-19. Mesmo assim, Marcelo voltou a frequentar o trabalho na terça-feira, quando foi afastado de suas funções pelo ambulatório da casa, por 14 dias. Marcelo resolveu fazer o teste em um hospital particular, e teve o resultado positivo.

Segundo Leo Dias, os colaboradores do "Fofocalizando" e do "SBT Brasil", em especial, ficaram em pânico, por terem contato diariamente com o jornalista. Eles afirmam que não estão recebendo o apoio necessário da direção do SBT. Um deles denunciou que o SBT está expondo diariamente a riscos os funcionários que continuam trabalhando no local. "Só agora que decidiram testar todo mundo que teve contato com o Marcelo Torres. O SBT tentou abafar o máximo que pode... sequer nos vacinaram para o H1N1, como acontecia com todas as campanhas de vacinação promovidas pelo governo. Como só sobrou o jornalismo, o "Fofocalizando" e a parte operacional, estamos sendo tratados como cidadãos de segunda classe", disse.

Ele acrescenta que a direção parece não se importar com o fato de que nem funcionários do grupo de risco foram remanejados para o home-office. "Temos pessoa do grupo de risco trabalhando com a gente: uma senhora está se tratando de um câncer e até mesmo o Carlos Nascimento, pela idade e por doença pregressa. Nos obrigam a usar máscaras, mas só dão uma máscara por dia, sendo que elas só têm validade de duas horas".

Outra fonte denunciou que a bancada onde o SBT Brasil é apresentado é montada e desmontada de forma desleixada, sendo jogada nos corredores da emissora, sem nenhuma proteção.