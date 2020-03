Jornalismo da Record TV tem caso confirmado de coronavírus

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

Um funcionário da Record TV teve resultado positivo para o novo coronavírus, de acordo com informação da coluna de Flávio Ricco, do site UOL. O profissional é editor de imagens do programa “Câmera Record” e a emissora paulista informou que todas as pessoas que tiveram contato com o funcionário foram liberadas e todos os cuidados estão sendo tomados.

Assim como informado pela Globo, a Record também emitiu um comunicado sobre as medidas tomadas em prevenção ao coronavírus.