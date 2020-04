Jornalismo da Globo já tem 6 casos confirmados de coronavírus

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

O setor de Jornalismo da Rede Globo já tem 6 casos confirmados de coronavírus, informou nesta quarta-feira (1º) o colunista Daniel Castro, do site Notícias da TV. A informação foi confirmada pela assessoria da emissora, que acrescentou que cinco dos casos são no Rio de Janeiro, e são leves em boa recuperação. Há um caso em São Paulo, que chegou de viagem e está em quarentena.

Ao contrário do que aconteceu com o Entretenimento, que teve gravações de novelas suspensas, a área do Jornalismo recebeu ainda reforço de profissionais do Esporte e do Profissão Reporter, por conta da cobertura da pandemia.

As medidas tomadas pela emissora para reduzir os repórteres da 'linha de frente' são a disponibilização de dois microfones, um para dar para o entrevistado, e kits de higienização. Os jornalistas das redações são escalonados pensando na ocupação espacial.

O rodízio de plantonistas do Jornal Nacional também foi interrompido e viagens cortadas ao máximo. Funcionários com mais de 60 anos ficam em casa.