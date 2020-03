Jornal espanhol erra e notícia que Cristiano Ronaldo transformou hotéis em hospitais é desmentida

O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

O jornal português O observador desmentiu neste domingo (15), que o jogador Cristiano Ronaldo vai transformar hotéis em hospitais para tratar infectados por coronavírus.

A notícia original surgiu no diário Marca, da Espanha, e logo se espalhou, sendo reproduzida em grande parte dos veículos de notícia. O mal entendido aconteceu após o ex-cunhado do craque compartilhar a notícia que constava no site luso Arena Desportiva e acabou sendo reproduzida pelo mundo. Neste domingo a Arena Desportiva postou um esclarecimento, informando que a notícia surgiu de Paula Carvalho, presidente da associação sem fins lucrativos Essência Humana, baseada em Lisboa, que informou que a notícia não é verdadeira e que havia sido induzida ao erro por outras pessoas. Confira:

Foto: Reprodução / Internet