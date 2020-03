Jogador do Hannover 96 testa positivo para coronavírus; clube alemão

As agressões a jornalistas em Manaus

O primeiro caso de jogador de futebol infectado com o novo coronavírus foi confirmado nesta quarta-feira (11), na Europa. O clube alemão Hannover 96, anunciou que o jogador de 23 anos, Timo Hübers deu positivo para testes do Covid-19.

Dirigentes do clube afirmaram que o atleta não teve contato com os companheiros desde o último sábado (7). O diretor do Hannover, Gerhard Zuber, prestou esclarecimentos sobre a situação do atleta. "Timo se comportou de maneira absolutamente exemplar. Ele não demonstrou nenhum sintoma até agora. Quando descobriu que uma pessoa que estava com ele no evento havia testado positivo, ele relatou diretamente ao médico e ficou temporariamente em quarentena em casa”, comentou.

O atleta seguirá em quarentena.