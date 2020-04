João Kléber termina namoro por causa de pandemia do coronavírus

Tensão política cresce e isola governador Wilson Lima

A preocupação com o coronavírus e o isolamento social fizeram o namoro do apresentador João Kléber com a conciliadora judicial do Tribunal de Justiça de São Paulochegar ao fim.

O próprio apresentador, ao confirmar a notícia, falou a Leo Dias sobre o motivo do término: "A gente estava tendo um relacionamento só aos finais de semana e tal, mas eu não estou com cabeça. Essa pandemia, essas coisas todas... achamos melhor assim".

O namoro durou apenas 2 meses. Antes disso, João Kléber chegou a ficar noivo da jornalista Mara Ferraz, mas o romance acabou em fevereiro deste ano.