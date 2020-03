Itália bate o próprio recorde de mortos em 1 dia, com 793 em 24 horas

Amazonino: ‘eleição é só um detalhe’

A Itália bateu o novo recorde de mortes por coronavírus em 24 horas, com mais 793 vidas perdidas, informou a Defesa Civil neste sábado (21). O número total de mortes sobe para 4.825, em um mês de pandemia no país europeu.

E os novos casos confirmados continuam a aumentar. Também neste sábado, as autoridades anunciaram 6.557 testes positivos para coronavírus, mais um recorde, com aumento de 13,9% em um dia. Com isso, o total de casos confirmados é de mais de 53 mil.

Na última quinta-feira, a Itália superou a China em número de mortos pelo coronavírus.