Internado, MC Gui diz que não está com coronavírus, mas testou positivo para anticorpos da doença

MC Gui continua internado e resolveu tranquilizar os fãs no Instagram. O funkeiro disse que o motivo da internação é por conta de uma lesão no ombro direito e não por coronavírus como foi especulado.

“Estou internado desde ontem aqui no Hospital São Luiz. Tive uma lesão por conta dos exercícios físicos que fiz na segunda-feira, na academia do meu prédio. Acabei lesionando o músculo no ombro, do lado direito. Chegou até a ter opção de ter que fazer cirurgia, por conta das dores fortes”, disse.

“Cheguei a tomar Tramal e morfina, e as dores não passavam. Tive que fazer uma ressonância sedado. Foi meio punk, mas graças a Deus o doutor passou aqui pela manhã e me deu a notícia de que não precisarei de cirurgia”, contou.

O cantor disse ainda que se submeteu ao teste para Covid-19 que apontou que ele tem os anticorpos contra a doença e que acredita ter se infectado há 1 mês.

“Graças a Deus não fui internado por conta do coronavírus. Eu cheguei até a fazer o teste aqui. Estou internado, então cheguei a fazer o teste da Covid-19, mas não estou infectado. Só que já tive a infecção do vírus e criei o anticorpo. Coisa de um mês, um mês e meio atrás, fiquei em casa um pouco doente e sentindo alguns sintomas, então acredito que foi quando tive a infecção do vírus. Está tudo bem, graças a Deus. Já criei o anticorpo. Fui infectado pelo vírus, mas hoje não estou com coronavírus, não fui internado por isso. Foi apenas um problema muscular”.