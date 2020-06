Influencer e amigos testam positivo para covid-19 após festa: ‘fui burra’

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

A influenciadora Victoria Bachlet, de 20 anos, dos EUA, revelou nesta segunda-feira (22), que testou positivo para o novo coronavírus, após participar de uma festa com amigos.

Ela postou na última quarta-feira (17), um vídeo em suas redes sociais onde aparece com outras três amigas, a caminho de um ponto de testagem drive-thru e explicou porque decidiu fazer o teste: “Basicamente essa garota foi na festa e esqueceu de dizer que estava com coronavírus e agora estamos todos doentes… Eu tive febre, nariz congestionado, tosse, dor no corpo, todos os sintomas, por isso vamos testar”.

Nesta segunda, após o resultado sair e dar positivo, ela foi questionada por seguidores porque não respeitou o isolamento: “eu fui burra. Eles abriram tudo nas últimas semanas e eu estava tão cansada de ficar em casa que eu só queria sair com meus amigos. Eu estou compartilhando isso pra conscientizar vocês, então fiquem seguros”, disse ela.