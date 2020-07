Igreja convoca fiéis para serem infectados por 'corona sagrado'

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

Uma igreja causou polêmica após ter anunciado em seu letreiro que fiéis estavam sendo convocados para serem ' infectados pelo sagrado de Deus'.

Segundo o site BHAZ, o fato bizarro aconteceu no início de julho, na Westminster Presbyterian Church, e não agradou a população da cidade

Após grande repercussão negativa, o diácono da igreja mudou a mensagem na placa e disse que tudo não passou de um grande mal-entendido. “Eu pensei que as pessoas entenderiam que, mesmo que diga Corona e infectado, minha ideia era que as pessoas deveriam ser infetadas com o amor de Jesus. Você sabe, volte para a igreja e acerte em tudo”, começou.