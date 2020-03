Homem morre de coronavírus 2 semanas após visitar a Disney

O dia de amanhã com o Covid -19

O norte-americano Jeffrey Ghazarian, de 34 anos, morreu nesta quinta-feira (19) em um hospital de Pasadena, na Califórnia, com diagnóstico de coronavírus, duas semanas após visitar os parques temático Disney World e Universal Studios, na Flórida.

Conforme relato da família ao site TMZ, o homem passou cinco dias batalhando por sua vida, usando ventilação mecânica. Antes de adoecer, ele viajou a trabalho, de Los Angeles a Orlando, no dia 2 de março, mas seguiu viagem por mais alguns dias para visitar os parques temáticos ao lado de amigos. No dia 7, ele passou a tossir, e no dia seguinte, tossiu sangue. Ele voltou a Los Angeles no dia 9 de março e foi direto para a UTI local, com febre alta.

O raio-X confirmou que Jeff estava com pneumonia. Ele fez também exames para Covid-19. Jeff foi mandado para casa com remédios e instruído a fazer quarentena até receber o resultado dos testes, que chegaram no dia 13, como positivo para o vírus. Jeff recebeu um equipamento de oxigênio em casa, mas o quadro piorou. No dia 14 de março, foi levado de ambulância para o hospital. Na emergência, foi descoberto que seus pulmões estavam bloqueados em até 70% por conta da pneumonia.

Os médicos decidiram sedá-lo e entubá-lo. A medicação, no entanto, teria chegado tarde e o paciente piorou, morrendo nesta quinta-feira, pela manhã. O homem tinha um quadro prévio de asma e teve bronquite quando criança. Ele também precisou fazer uma cirurgia para câncer nos testículos em 2016.

Com informações do site TMZ.