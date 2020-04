Gusttavo Lima desabafa sobre críticas às lives: 'Não precisam ajudar, mas não atrapalhem'

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

O cantor sertanejo Gusttavo Lima reclamou sobre as críticas que tem recebido por suas lives e desabafou sobre a representação no Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) por causa das propagandas de bebida alcoólica feitas durante as transmissões.

"Os artistas estão procurando uma forma de interagir com os fãs e com o público em quarentena por meio das lives. Estamos prestando um grande serviço social por meio dessas lives", escreveu no twitter.

Em outro tuíte, o cantor falou sobre as arrecadações durante as lives."Além de shows ao vivo, estamos arrecadando e fazendo doações para entidades e pessoas carentes que neste momento passam por extrema necessidade... Estamos dividindo as nossas intimidades, mostrando ao público como é nossa vida fora dos palcos, compartilhando momentos únicos!". O artista finalizou ao cobrar atitudes das pessoas que o criticaram: "Àqueles que só criticam e não ajudam em NADA, vai um conselho: não precisam ajudar, mas não atrapalhem quem está procurando ajudar nossos irmãos necessitados".