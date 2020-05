Governo lança série de vídeos com atividades físicas para fazer em casa

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

O Ministério da Cidadania, lançou, por meio da Secretaria Especial do Esporte, uma série de vídeos estimulando a prática de exercícios físicos que as pessoas podem fazer em casa para se manterem saudáveis durante a pandemia. Os vídeos são divididos em duas séries de cinco episódios. As publicações estão sendo disponibilizadas nas redes sociais e no canal oficial do YouTube da Secretaria Especial do Esporte.

A prática de atividade física é importante para evitar doenças e para a melhora do sistema imunológico, e uma das políticas da Secretaria Especial do Esporte é estimular a prática de atividade física entre a população brasileira. Um dos objetivos do secretário Especial do Esporte, Marcelo Magalhães, em sua gestão é estabelecer uma parceria forte e direta com os profissionais do esporte, em especial os professores de educação física. Por isso, professores foram convidados para compartilhar um pouco de sua experiência.

Os vídeos podem ser acessados no canal do Youtube do Ministério do Esporte.