Governador do Pará dá ultimato para adesão de isolamento social: 'serei obrigado a fazer lockdown'

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

Em entrevista à GloboNews na manhã deste domingo (3), o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB-PA), afirmou que fará lockdown no Estado caso, até terça-feira, a população não passe a fazer uma maior adesão ao isolamento social. Ele afirma que os índices de quem fica em casa estão muito baixos, enquanto os números continuam avançando no Pará.

"Nós já estamos com o plano pronto e acompanhando nível de adesão a este último apelo que fiz na sexta-feira. Estaremos até a próxima terça-feira encaminhando os próximos passos desse processo específico de isolamento", disse.

O Lockdown é o bloqueio total de circulação de pessoas e mais restritivo que o isolamento social.

O Pará tem, oficialmente, 306 mortos por coronavírus e 3.727 casos confirmados da doença.

Até o momento, o Maranhão foi o único Estado brasileiro a decretar lockdown durante a pandemia do coronavírus, uma decisão da Justiça após pedido do Ministério Público, e depois da divulgação de uma pesquisa da FioCruz que mostrou que a velocidade das mortes na região estava proporcionalmente igual à dos Estados Unidos.

O pesquisador da Fiocruz e ex-diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde durante a gestão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. também apontou que Manaus e Fortaleza deveriam adotar o lockdown. O Amazonas registrou, até o sábado, 6.062 casos confirmados de coronavírus e 501 mortes.