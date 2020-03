Globo rescinde contrato com músicos do 'Domingão do Faustão' após pandemia

Médicos do Amazonas transformados em escudos humanos para proteger vidas. Quem protege a deles ?

Por conta da pandemia, os músicos que trabalham no Domingão do Faustão foram surpreendidos com a rescisão dos contratos, segundo o colunista Leo Duas, do UOL.

Ainda de acordo com a publicação, 15 a 20 pessoas foram comunicadas por telefone sobre a suspensão do contrato. Outros programas deverão ter a equipe reduzida também.

A emissora, no entanto, garante que quando as atividades retomarem ao normal, todos os funcionários terão suas vagas de volta, contou o colunista.