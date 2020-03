Geisy Arruda choca ao revelar quantas vezes se masturba por dia na quarentena

Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

Geisy Arruda contou aos seguidores que está entediada e ansiosa em seu isolamento durante a pandemia do coronavírus, e ainda sentindo muita falta de sexo. Ao loira abriu sua caixinha de perguntas aos seguidores e revelou até quantas vezes tem se masturbado por dia durante a quarentena. Espia o que ela disse:

“Você fica deprimido com essa m… [do coronavírus]. Parei de assistir à televisão porque há dois dias tive uma crise de ansiedade e tive de tomar medicamento. Ver matérias o tempo todo começou a me deixar surtada”.

Sobre sua posição sexual favorita: “Quando eu fazia… Meu Deus, que tempo bom. Não me faz essas perguntas que eu fico deprimida”.

Sobre a masturbação durante a quarentena. “Está tipo: café da manhã, almoço e janta, três vezes por dia”.