Fumantes diagnosticados com coronavírus tem 14 vezes mais chance de morrer, diz pesquisa

Os fumantes, diagnosticados com coronavírus, têm 14 vezes mais chances de morrer do que as pessoas que não fumam, segundo a pesquisa da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp).

Para o presidente da entidade, João Fernando Monteiro Ferreira, em entrevista ao UOL, o tabagismo já um fator de rismo para o coronavírus porque enfraquece o sistema imunológico, o que deixa os fumantes mais vulneráveis. “O fato de os fumantes estarem mais propensos às infecções virais e a probabilidade de morte 14 vezes maior quando a covid-19 infecta fumantes, de acordo com estudos realizados, faz deste um bom momento para se pensar em tratamentos antitabagismo”, ressalta o presidente da entidade, João Fernando Monteiro Ferreira.

Ainda de acordo com a publicação, caiu em 38% o número de brasileiros que deixaram o vício.