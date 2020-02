França registra primeira morte por coronavírus fora da Ásia

A França confirmou oficialmente, a primeira morte por coronavírus no país, desde que o surto teve início ainda China. A vítima foi um turista chinês de 80 anos que teria chegado ao local no último dia 16 de janeiro e após apresentar os sintomas da doença, foi colocado em quarentena.

A filha dele também foi internada e segue em observação, mas não apresentou os sintomas até o momento. A ministra de Saúde francesa, Agnès Buzyn, revela que o chinês era da cidade de Hubei, onde o coronavírus surgiu, e estava de passagem pelo país.

Nove dias após a chegada, ele começou a se sentir mal, foi imediatamente isolado para tratar a infecção pulomonar, mas não resistiu.

Com caso do turista, sobe para três o número de mortes fora da Ásia. O primeiro ocorreu nas Filipinas, o segundo no Japão e a França registra o terceiro. Cientistas e pesquisadores temer um surto sem precedentes se a situação continuar a se propagar.