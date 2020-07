Foto comove o mundo ao mostrar filho escalando prédio pra ficar ao lado da mãe

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

As imagens de um homem na janela de um hospital rodou o mundo nesta semana. Jihad Al-Suwaiti, de 30 anos, passou a visitar a mãe, Rasmi Suwaiti, de 73 anos, todos os dias no hospital desde que foi constatado que ela estava infectada pela Covid-19, porém, as visitas aconteciam de uma forma nada convencional: pela janela do apartamento onde estava internada.

Segundo informações do hospital, impedido por conta da contaminação, Jihad escalava a parede do quarto em que ela estava para se fazer presente; e fez isso por cinco dias que ela esteve internada e só descia quando tinha certeza de que ela estava dormindo.

Na última quinta-feira (16), Rasmi não resistiu e morreu.